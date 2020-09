Coronavirus: la crainte du pire dans la bande de Gaza

À Gaza, le le 1er septembre, des fonctionnaires palestiniens attendent de recevoir leurs salaires devant une banque lors du confinement décrété le 25 août dans le territoire. REUTERS/Mohammed Salem

Quatre-vingt-trois nouveaux cas de coronavirus ont été recensés à Gaza ce mercredi. L’enclave palestinienne compte désormais plus de 400 malades, la très grande majorité ayant été contaminée désormais hors des centres de quarantaine. Les autorités locales, les institutions internationales et les organisations non-gouvernementales sont toutes inquiètes face à l’évolution de la situation dans ce territoire sous blocus et au système de santé fragile.