L'Iran assume son stock d'uranium dix fois supérieur aux limites autorisées

L'Iran a bel et bien dépassé les limites de stockage d'uranium autorisées par l'accord de Vienne signé en 2015, a annoncé vendredi 4 septembre l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), après la visite d'un premier site nucléaire sur le sol iranien. Ce stock est dix fois supérieur à la limite fixée, alors qu'un deuxième site doit aussi être inspecté.

L'Iran avait prévenu que l'enrichissement en uranium allait reprendre. Il n'est donc pas surprenant d'apprendre, vendredi 4 septembre, que le stock est bien supérieur aux limites autorisées. Téhéran estime avoir été trahi par les États-Unis en 2018, quand Washington s'est retiré de l'accord sur le nucléaire conclu à Vienne en 2015. Et Donald Trump, le président américain, ne s'est pas arrêté là. Depuis deux ans, il étrangle l'économie iranienne avec une série de sanctions visant à isoler l'Iran de ses partenaires commerciaux.

La réponse de Téhéran à la communauté internationale

Le régime iranien l'a toujours dit : ce traitement est injuste et injustifiable de la part des Américains. L'Iran estime avoir toujours respecté ses engagements et ses plus grands partenaires que sont la France, la Chine, la Grande-Bretagne, la Russie et l'Allemagne. Et la République islamique avait indiqué qu'en l'absence d'aide de ses partenaires pour contourner les sanctions américaines, elle reprendrait l'enrichissement d'uranium, de manière transparente et contrôlée, avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour surveiller le processus.

Le dernier rapport sur l'activité iranienne en matière d'enrichissement en uranium datait de juin. Il faisait mention de 1 570 kilos d'uranium faiblement enrichi. Aujourd'hui, ce chiffre est monté à plus de 2 100 kilos, soit dix fois plus que la limite autorisée par l'accord de Vienne. Ce n'est pas avec de l'uranium faiblement enrichi que l'Iran va fabriquer une bombe atomique. Toutefois, Téhéran veut montrer à la communauté internationale qu'elle en a les moyens.

« Téhéran est dans une logique de réponse proportionnée dans le bras de fer qui l'oppose aux grandes puissances, avec en toile de fond les pressions mises par les États-Unis. L'objectif de Téhéran, à travers l'augmentation progressive de son stock d'uranium, est de montrer qu'il ne se laisse pas faire, qu'il n'est pas d'accord avec sa situation actuelle. Il estime que les Européens sont responsables. Mais, d'un autre côté, on ne souhaite pas aller dans une confrontation intégrale avec les pays européens, avec la Russie ou avec la Chine. Il y a toute une série d'autres limitations que l'Iran continue à respecter. Et l'Iran a toujours bien précisé que cette violation de cette limite se faisait de manière transparente, et que l'AIEA avait toujours accès à ses stocks d'uranium enrichi », décrypte pour RFI Vincent Eiffling, chercheur associé au CECRI de l'Université catholique de Louvain, en Belgique.

