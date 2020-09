Explosion à Beyrouth: aucun survivant retiré des décombres après trois jours de recherches

Les recherches se poursuivent, le 5 septembre 2020, dans les décombres d'un immeuble de Beyrouth où des signes de vie ont été repérés. Mohamed Azakir/Reuters

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plus d’un mois après la double explosion de Beyrouth qui a fait 191 morts, plus de 6 500 blessés et détruit une partie de la capitale libanaise, les travaux de secours se poursuivent samedi 5 septembre. Les recherches sont concentrées sur les décombres d'un immeuble, dans l’espoir de retrouver un survivant.