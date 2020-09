Iran: la réouverture des écoles fait polémique alors que le Covid-19 sévit toujours

Les élèves iraniens ont effectué leur rentrée des classes samedi 5 septembre 2020. Atta Kenare/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Fermées pendant près de six mois pour cause de coronavirus, les écoles iraniennes ont ouvert leurs portes samedi 5 septembre à 15 millions d'élèves. Et ce, malgré les critiques de certains responsables et des professionnels de la Santé à l'égard du gouvernement. La crainte du coronavirus est toujours là.