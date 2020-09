Israël: Benyamin Netanyahu confronté à des manifestants toujours plus remontés

Des manifestants ont encore défilé à Jérusalem contre le Premier ministre israélin Benyamin Netanyahu, le 5 septembre 2020. Ammar Awad/Reuters

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Cette semaine encore, des milliers d'Israéliens ont manifesté à Jérusalem et à Cesarée face aux résidences du Premier ministre Benyamin Netanyahu, et également aux carrefours et sur les ponts ailleurs dans le pays. Des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont également éclaté.