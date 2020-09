Sanctions américaines: la Russie veut aider la Syrie à contourner la loi «César»

Le vice-Premier ministre Iouri Borissov (à gauche) avec le président syrien Bachar el-Assad (second en partant de la gauche) et le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov (à droite), à Damas le 7 septembre 2020. Agence SANA via AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Une importante délégation russe, conduite par le vice-Premier ministre Iouri Borissov et le chef de la diplomatie Serguei Lavrov, a rencontré à Damas lundi 7 septembre le président syrien Bachar el-Assad et d’autres hauts responsables. Cette visite intervient alors que le pays traverse une situation économique difficile, aggravée par les sanctions occidentales, et alors que le processus politique n’enregistre aucune percée significative.