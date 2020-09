Des Syriens du Liban contraints de débourser une fortune pour rentrer chez eux

Une réfugiée syrienne, vivant à Sidon, au sud du Liban, couvre son visage, le 17 mars 2020. Mahmoud ZAYYAT / AFP

Frappés de plein fouet par la crise économique et financière qui sévit au Liban, un grand nombre de Syriens souhaitent rentrer dans leur pays. Mais souvent empêchés sans raisons valables, ils deviennent victimes de passeurs, d’intermédiaires et de fonctionnaires peu scrupuleux qui leur soutirent des sommes faramineuses à cause de la pandémie de Covid-19.