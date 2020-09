Coronavirus en Israël: un nouveau couvre-feu à l'étude après un record de cas en 24 heures

Un nouveau record vient d'être battu en Israël avec 3 425 nouveaux cas de coronavirus pour la journée de lundi. Malgré 1 031 morts depuis le début de la pandémie, le gouvernement peine à mettre en oeuvre des mesures contre la propagation du virus. Les autorités veulent imposer un nouveau couvre-feu nocturne.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

C’est la seconde tentative en l’espace de 24 heures d'imposer un couvre-feu nocturne en Israël. L’édition revue et corrigée de cette mesure devrait entrer en vigueur dès ce mardi soir de 19h à 5 heures du matin.

Une quarantaine de localités et quartiers de grandes villes sont concernés. Pour la plupart à forte majorité de populations arabe et ultra-orthodoxe. Dans ces zones dites rouges, il sera interdit aux résidents de se déplacer à plus de 500 mètres de leur domicile dès la nuit tombée. Les commerces non-essentiels et les écoles seront fermés et les rassemblements seront limités à 10 personnes en intérieur et 20 personnes en extérieur.

Ce sont une fois de plus les pressions des partis ultra-orthodoxes qui ont provoqué le report de ce couvre-feu. Les maires de plusieurs localités ont accusé le gouvernement de discrimination à leur égard et menacé de ne pas coopérer.

Quant aux responsables de la santé publique en Israël ils mettent en doute l’efficacité de ces nouvelles mesures. Et ils prévoient qu’un confinement général en prévision des fêtes du nouvel an juif à la fin de la semaine prochaine est inévitable.

