En Cisjordanie, une rentrée scolaire compliquée pour les Palestiniens

Les élèves d'une école primaire gérée par les Nations unies alors que les écoles rouvrent progressivement. À Ramallah, le 6 septembre 2020. REUTERS/Mohamad Torokman

Dans les Territoires palestiniens, après six mois de fermeture à cause de la pandémie de coronavirus, les écoles primaires rouvrent leur porte. Mais cette rentrée est bien différente des autres au moment où les infections au Covid-19 atteignent de nouveaux records, et quand la crise économique et budgétaire est de plus en plus compliquée à gérer pour l'Autorité palestinienne.