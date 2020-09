Liban: énorme incendie dans le port de Beyrouth, un mois après l'explosion

Un puissant incendie s'est déclaré ce jeudi 10 septembre sur le port de Beyrouth. AP Photo/Hussein Malla

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Liban, un mois et une semaine après la double explosion du port du Beyrouth qui a fait 192 morts et plus de 6 500 blessés, un gigantesque incendie est en cours une nouvelle fois au port de la capitale libanaise. Il s'est déclaré en tout début d'après-midi ce jeud 10 septembre.