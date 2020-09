Afghanistan: la population divisée sur les pourparlers entre les talibans et le gouvernement

National Security Council of Afghanistan/Handout via REUTERS

Des négociations de paix afghane démarrent ce samedi à Doha au Qatar. Autour de la table, des représentants talibans et des représentants politiques et de la société civile. Objectif : mettre fin au conflit qui dure depuis 19 ans en Afghanistan, depuis que les talibans ont été chassés du pouvoir par la coalition internationale menée par les Américains. A Kaboul, la population est partagée entre l’espoir et la crainte.

Avec notre correspondante à Kaboul, Sonia Ghezali

Pour accepter de s'asseoir à la table des négociations, les talibans ont exigé la libération de 5 000 de leurs combattants emprisonnés dans les geôles gouvernementales. Parmi eux, 400 jugés comme les plus dangereux et les plus radicaux. Six sont notamment impliqués dans la mort de ressortissants français et australiens.

Les négociations de paix s’annoncent comme un dur bras-de-fer, tout le monde en a conscience. Mais le gouvernement doit continuer ses efforts en faveur de la paix, selon Ali Akbar. Cet ouvrier du bâtiment en a assez. « Nous vivons en guerre depuis plus de 40 ans. Nos dirigeants doivent faire quelque chose pour amener la paix. Pour le peuple, pour les travailleurs, pour les enfants, pour les gens comme moi. A cause de la misère, à cause de la guerre, je n’ai pas pu aller à l’école. »

De nombreuses femmes affichent leur amertume. Quatre d’entre elles sont dans la délégation de négociateurs face aux talibans à Doha. Insuffisant pour garantir les droits acquis au cours des 20 dernières années, selon Karima, une étudiante. « Nous sommes terrifiées. Nous avons peur. A quoi ressemblera notre avenir ? Qu’est ce qui va changer pour nous ? On ne veut pas retourner en arrière et revivre cette période sombre qu’était le régime taliban. » Karima se dit persuadée que les talibans n’ont pas changé.

