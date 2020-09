Accord Israël-Bahreïn: la rue arabe ne se mobilise plus pour la cause palestinienne

Un mois après l’accord de paix entre les Émirats arabes unis et Israël, une autre monarchie du Golfe, le Bahreïn normalise ses relations avec l’État hébreu. Mais contrairement aux Émiriens, une partie de la population bahreïnie rejette cet accord.

Vendredi 11 septembre, Bahreïn est devenu le deuxième pays du Golfe à annoncer la normalisation de ses relations avec Israël, moins d'un mois après un accord similaire entre Israël et les Émirats arabes unis.

Cet accord est rejeté dans de nombreux pays arabes. « Ces régimes arabes, pour la plupart presque tous autoritaires, ont certes beaucoup axé leur rhétorique sur la diabolisation d’Israël, mais la population n’avait pas besoin d’être orientée sur ce point pour de toute façon avoir des affinités, de l’empathie et de la sympathie pour le sort du peuple palestinien », constate Fatiha Dazi-Héni, chercheuse spécialiste du Golfe et du Moyen-Orient à l’institut de recherche stratégique de l’École militaire, auteure de L’Arabie Saoudite en 100 questions.

Un repli sur soi après les printemps arabes

Toutefois, il est peu probable que la rue arabe se mobilise pour soutenir la cause palestinienne. « Je ne vois pas de méga-mobilisation populaire, aujourd’hui, dans le monde arabe sur la question palestinienne. Depuis les printemps arabes, il y a une sorte de repli sur soi et sur les problèmes internes, les dynamiques internes de chacun des États, et la pandémie, la crise sanitaire ne va pas aider à encourager une telle mobilisation », explique Fatiha Dazi-Héni.

Cet accord de normalisation a suscité la colère en Palestine, où l'Autorité palestinienne et le mouvement islamiste Hamas ont immédiatement fustigé cette annonce. Sur les réseaux sociaux, les hashtags (mots-clés) « Des Bahreïnis contre la normalisation » et « la normalisation est une trahison » sont devenus très populaires dès que le président américain Donald Trump a annoncé un accord entre Bahreïn et Israël vendredi 11 septembre.

Allié de l'Arabie Saoudite, Bahreïn, un royaume dirigé par des sunnites et comptant une importante population chiite, partage avec Israël une profonde hostilité envers l'Iran. Le pays est le siège de la Cinquième flotte des États-Unis, dont il est très dépendant.

