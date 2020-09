Covid-19 en Israël: le gouvernement divisé sur le reconfinement, un ministre démissionne

En Israël, le projet de décréter un nouveau confinement généralisé pour juguler l’épidémie de Covid-19 ne passe pas. En guise de protestation, un ministre a démissionné ce dimanche 13 septembre.

Publicité Lire la suite

Dès le début de la pandémie, Israël avait fermé écoles et commerces non-essentiels, imposé le port du masque dans les lieux publics et interdit aux citoyens de quitter leur résidence. Mais malgré ces strictes mesures, les chiffres des contaminations dans le pays augmentent à nouveau.

Une situation qui inquiète les autorités au point qu’elles envisagent de rétablir un nouveau confinement général. Une mesure qui a fait émerger des tensions au sein du gouvernement. Ce dimanche 13 septembre, en guise de protestation contre le projet, le chef d'un parti ultra-orthodoxe israélien et allié clé du Premier ministre Benjamin Netanyahu a démissionné de son poste de ministre.

Yaacov Litzman, ministre du Logement démissionnaire qui était ministre de la Santé au début de la pandémie, a accusé le gouvernement de chercher à réimposer un confinement à partir des fêtes du Nouvel An juif alors que des mesures « nécessaires » auraient pu, selon lui, être prises auparavant.

Le gouvernement doit « prendre les décisions nécessaires pour Israël »

En effet, le médecin en chef du gouvernement, Ronni Gamzu, a proposé un reconfinement généralisé pour les fêtes de Rosh Hashana, suivi une semaine plus tard de Yom Kippour. « Des centaines de milliers de Juifs de toutes les populations et de tous les secteurs » ne pourront pas prier dans les synagogues pendant les fêtes du Nouvel an juif, a déploré Yaacov Litzman dans sa lettre de démission.

Les premiers foyers de contagion ayant été identifiés dans les secteurs ou villes ultra-orthodoxes, où les mesures de distanciation physique n'avaient pas ou peu été suivies, Yaacov Litzman s’est retrouvé dans l'embarras. Étant à la fois leader du parti Juif unifié de la Torah et ministre de la Santé, ses fonctions faisaient de lui le porte-voix du message gouvernemental dans ces communautés.

De son côté, Benyamin Netanyahu a dit « vraiment regretter » la décision du ministre de quitter le gouvernement pour regagner son seul siège de député, tout en ajoutant que son gouvernement devait « prendre les décisions nécessaires pour Israël en ces temps de coronavirus ». Mais ce dimanche 13 septembre, le gouvernement n’avait toujours pas annoncé s'il allait imposer le reconfinement ou pas.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne