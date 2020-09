Les Bahreïnis dénoncent la normalisation des rapports avec Israël

Les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn signeront le 15 septembre les accords de normalisation de leurs relations avec Israël. Ce geste chapeauté par le président américain Donald Trump met fin au consensus arabe sur les liens avec l'État hébreu. Sur Monte Carlo Doualiya (MCD), l'ancien député de l'opposition, aujourd'hui en exil, Ali al-Aswad dénonce une trahison.

Sur Twitter, les internautes bahreïnis ont rapidement exprimé leur désaccord sur l'accord avec Israël faisant du hashtag « Les Bahreïnis contre la normalisation », l'un des sujets les plus populaires sur les réseaux sociaux ce week-end.

Sur Monte Carlo Doualiya (MCD), l'ancien député Ali Alaswad a dénoncé cet accord qui ne reflète pas, selon lui, la conviction des Bahreïnis. « Le peuple de Bahreïn a toujours soutenu la cause palestinienne et s’oppose fermement à la décision du pouvoir d’établir des relations diplomatiques avec Israël, a-t-il déclaré. Au sein de l’opposition, nous réaffirmons notre opposition à tout contact avec Israël. Nous avons publié un communiqué dans ce sens, dans lequel nous soulignons que cet acte ne reflète pas le sentiment des Bahreïnis. Des manifestations ont eu lieu dans le pays et les citoyens sont disposés à continuer et amplifier le mouvement. Nous verrons dans les jours à venir comment les choses évoluent car le pouvoir refuse toujours de permettre aux citoyens de s’exprimer librement et de dénoncer les décisions qu'il prend ».

Depuis 2002, le consensus régnait parmi les pays arabes sur le fait que la résolution du conflit israélo-palestinien était une condition sine qua non pour une normalisation des relations avec Israël qui occupe la Cisjordanie et Jérusalem-Est depuis 1967. L'Égypte et la Jordanie, de leurs côtés, ont signé des accords de paix avec l'État hébreu respectivement en 1979 et 1994.

