La communauté juive de Dubaï satisfaite de l'accord de normalisation avec Israël

Un nouveau chapitre de l'histoire du Moyen-Orient s'ouvre avec les accords de normalisation des relations entre Israël, les Emirats arabes unis et Bahreïn.

L‘accord d‘Abraham, qui scelle la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis, sera signé ce 14 septembre à Washington. Le président américain Donald Trump a déjà annoncé qu‘il présidera la cérémonie de signature en présence du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, et du ministre des Affaires étrangères émirien, Abdallah ben Zayed Al Nahyane. Aux Émirats arabes unis, cette cérémonie sera suivie de près, notamment parmi les membres de la communauté juive du pays.

De notre correspondant à Dubaï, Nicolas Keraudren

Dans son bureau perché au sommet d‘un gratte-ciel à Dubaï, Alex Peterfreund récite la Torah. Ce ressortissant belge s‘est installé aux Émirats arabes unis en 2014. Avec un ami de nationalité sud-africaine, il a co-fondé la communauté juive du pays. « Nous avons commencé, lui et moi, à prier dans sa villa tous les samedis matin, raconte-t-il. Et puis deux, sont devenus trois et ainsi de suite. C‘est comme ça que la communauté a grandi. Aujourd‘hui, cette communauté est composée d‘environ quelques centaines de personnes. Nous sommes déjà nettement mieux organisés qu‘auparavant. »

L‘accord de normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis devrait davantage formaliser l‘existence de cette communauté déjà organisée. La vie quotidienne des juifs dans le pays devrait elle aussi être facilitée. « Nous avons toujours eu un peu de mal à nous procurer de la nourriture casher, surtout la viande, explique-t-il. Maintenant, il n‘y aura plus ce problème-là car ce sera importé d‘Israël. Je crois aussi que la communauté va se développer. Qu‘il y aura aussi de l‘éducation. Les gens pourront apprendre l‘hébreu. Nous allons également ouvrir un centre communautaire où il y aura beaucoup d‘activités culturelles. Pas uniquement religieuses. »

Selon Alex Peterfreund, la communauté juive des Émirats devra aussi jouer un rôle de facilitateur pour développer les échanges commerciaux avec Israël.

