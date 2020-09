Les Israéliens inquiets après l’annonce d’un reconfinement d'au moins trois semaines

Israël se reconfine pour au moins trois semaines dès ce vendredi 18 septembre. Les chiffres des nouvelles contaminations au Covid-19 battent tous les records. Les Israéliens sont partagés sur cette décision. Et les commerçants menacent de se rebeller.

De notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Les Israéliens ne font plus confiance en leurs dirigeants, selon la conclusion principale d’un récent sondage. Et sur la question du confinement, ils sont divisés. Pour Shimon, c’est un pas dans la bonne direction mais qui vient trop tard.

« C’est bien mais il fallait le faire dès le début, déclare-t-il. Le bénéfice aurait été plus grand. Le nombre de contaminés serait déjà réduit ».

Les spécialistes de l'épidémiologie n’arrivent pas à se mettre d’accord. Et Zeev comme beaucoup d’Israéliens a du mal à se forger une opinion. « Je ne peux pas dire si je suis pour ou contre, explique-t-il. Cette épidémie, c’est contre un truc d’essai et d’erreur. Et comme pour beaucoup de choses dans la vie, la vérité est probablement au milieu ».

Mais pour la majorité des commerçants qui commençaient tout juste à récupérer du premier confinement, cette nouvelle fermeture obligée est une véritable catastrophe. Pour Nathalie Hirshprung, directrice de Vice Versa, la librairie française de Jérusalem, « tous les petits commerçants en ont le ras-le-bol. Une nouvelle fermeture de trois semaines. Comme de nombreux commerçants du centre-ville, nous ne savons pas si nous la respecterons ». L'inquiétude est également présente chez les participants aux manifestations contre le Premier ministre. Les règles de ces rassemblements n’ont pas encore été communiquées.

