Accords Israël-Bahreïn-Émirats: Trump salue «la naissance d'un nouveau Moyen-Orient»

Les ministres bahreïni et émirati des Affaires étrangères avec Donald Trump et Benyamin Netanyahu à la Maison Blanche, le 15 septembre 2020.

Israël a formellement signé à Washington ce 15 septembre des accords de normalisation avec deux pays arabes, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Ces accords avec les deux pays du Golfe ont été conclus récemment sous l’égide des États-Unis.

La cérémonie qui a débuté avec une heure de retard s'est déroulée en grande pompe sur la pelouse de la Maison Blanche décorée des drapeaux des trois pays invités et de la bannière étoilée américaine.

Donald Trump s'est félicité d'avoir réussi à négocier ces accords. Le président américain parle d'un « moment incroyable pour le monde », d'un moment « incroyable pour la paix ». Les Emirats arabes unis et Bahreïn deviennent officiellement les troisième et quatrième pays arabes à signer des accords de normalisation avec Israël, rappelle notre correspondante à New York, Loubna Anaki.

Benyamin Netanyahu a salué « le début d'une nouvelle ère », adressant un « que la paix soit avec vous » en arabe à « tous les pays » qui s'engagerait sur le même chemin pour la paix dans la région. Des négociations en ce sens serait d'ailleurs en cours et en bonne voix, à en croire Donald Trump, qui affirme que cinq à six autres pays arabes seraient prêts à signer des accords similaires très prochainement.

S'ils ont joué eux aussi le rôle joué par l'administration Trump dans ces accords, les ministres des Affaires étrangères des Emirats arabes unis et de Bahreïn ont insisté sur le fait que ces accords étaient un premier pas vers une paix dans la région, mais qu'elle ne pouvait être durable qu'avec une solution à deux Etats entre Israël et la Palestine.

Israël s'est en effet engagé à suspendre son annexion des territoires palestiniens, mais on ignore encore le détail des accords signés ce mardi dont le contenu ne sera rendu public qu'à la fin de la cérémonie.

Ces accords font beaucoup réagir côté palestinien. Quelques dizaines de manifestants se sont rassemblés devant la Maison Blanche, dénonçant un coup de poignard dans le dos. Des rassemblements ont également été organisés en Cisjordanie occupée et dans la Bande de Gaza. Par ailleurs, l'armée israélienne annonce que deux roquettes ont été tirées vers Israël depuis la Bande de Gaza.

