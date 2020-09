Accords Israël-Bahreïn-Émirats arabes unis: un moment historique et des zones d'ombre

Israël scellera son entente avec les Emirats arabes unis et Bahreïn à la Maison Blanche, ce 15 septembre 2020. JACK GUEZ / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Un moment historique est attendu ce mardi 15 septembre à Washington. Israël doit signer formellement des accords de normalisation avec deux pays arabes, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Ce n'était pas arrivé depuis les traités de paix avec l'Égypte et la Jordanie en 1979 et 1994. Ces accords avec les deux pays du Golfe ont été conclus récemment sous l’égide des Etats-Unis.