Accords Israël-Bahreïn-Émirats: tirs de roquettes depuis Gaza et frappes israéliennes

Au lendemain de la signature d'un accord qui normalise les relations entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn, les Palestiniens qui se sentent encore un plus isolés sont en colère. Ces dernières heures, des roquettes ont été tirées de la bande de Gaza vers Israël, qui a immédiatement riposté par des frappes aériennes.

Selon l'armée israélienne, 15 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël, dont neuf ont été interceptées par le bouclier antimissile israélien. L'une d'elles est toutefois tombée mardi 15 septembre au soir sur la ville israélienne d'Ashdod, entre Tel-Aviv et Gaza, faisant deux blessés. Israël a ensuite multiplié les frappes aériennes contre des positions du Hamas.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, encore à Washington après la signature d'accords avec des pays arabes, a déclaré « Ils veulent empêcher la paix, mais ils n'y parviendront pas ».Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a légalement réagi : « Lors d'une soirée historique de paix, nous avons reçu un rappel de nos ennemis que nous devons toujours être forts et vigilants pour protéger le peuple d'Israël dans tous les domaines et à tout moment, et nous le ferons »

Pour le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, Israël « va payer le prix de toute agression contre notre peuple », a déclaré la branche armée promettant « d'accroître sa réponse au fur et à mesure » que l'Etat hébreu « persistera dans son agression ».

