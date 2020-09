En Israël, des réactions mitigées à l'accord de normalisation avec Bahreïn et les Emirats

En général, les Israéliens se félicitent d'un rapprochement avec une partie du monde arabe malgré des critiques de l'opposition. Mais plusieurs spécialistes estiment que ces accords pourraient servir en fin de compte de catalyseur au processus de paix israélo-palestinien.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

« Shalom, Salam, Peace » : la paix en hébreu en arabe et en anglais figure en grosses lettres sur le bâtiment de la mairie de Tel Aviv et sur les murailles de Jérusalem, et aussi à la Une de tous les journaux. Moins enthousiaste, l’opposition de gauche fait remarquer que ce traité de paix est signé avec des pays qui ne sont pas en guerre avec Israël.

Pour Yossi Beilin, l’un des architectes des accords d’Oslo, la normalisation avec les Émirats arabes unis et Bahreïn et éventuellement d’autres pays pourrait bouleverser les cartes au Moyen-Orient. « Je pense que ce groupe de pays pourrait devenir une sorte de lobby pour la paix qui fera la navette entre Israël et les Palestiniens pour promouvoir la paix, aplanir les différends et construire des ponts », explique-t-il.

Un chroniqueur fait remarquer ironiquement que les Palestiniens ont participé à la cérémonie à leur manière, en tirant des roquettes à partir de Gaza sur le territoire israélien. Quant à l’éditorialiste de Haaretz, il souligne que si pour signer ces accords, Israël s’est engagé à surseoir à l’annexion d’une partie de la Cisjordanie, sur le terrain, ce projet a déjà débuté.

► À lire aussi : Accords Israël-Bahreïn-Émirats arabes unis: un moment historique et des zones d'ombre

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne