Les exactions attribuées au régime syrien se précisent au procès de Coblence

Le premier procès d’exactions attribuées au régime syrien de Bachar el-Assad s’est ouvert au printemps à Coblence, en Allemagne. Pendant deux jours, l’avocat et défenseur des droits humains Mazen Darwish, qui a lui-même connu les prisons syriennes, a livré de nouveaux éléments.

Un procès inédit se déroule depuis le mois d'avril dernier au tribunal de Coblence. Deux anciens officiers syriens arrêtés sur le sol allemand après avoir quitté leur pays y sont jugés au nom de la « compétence universelle ». Ils sont accusés de crime contre l’humanité pour des meurtres et des actes de torture.

Devant le tribunal, l’avocat et défenseur des droits humains Mazen Darwish a livré des documents obtenus, a-t-il expliqué, grâce à des fuites au sein du système sécuritaire syrien. « Nous avons communiqué au tribunal les coordonnées de quatre fosses communes dans la banlieue de Damas. Il y a aussi un rapport qui mentionne des personnes mortes alors qu’elles se trouvaient à la Division 251, avec des informations sur le nombre de corps et sur les chambres froides dans lesquelles ils ont été entreposés », indique-t-il à RFI.

La Division 251 est une branche des renseignements syriens. Selon des témoignages, de nombreux opposants y ont été détenus et torturés parfois jusqu’à la mort. Devant la justice allemande, Mazen Darwish a aussi évoqué son fonctionnement. « Parmi ces preuves, figure l’organigramme et la chaîne de commandement de la Division 251 avec les noms de 93 officiers et employés. »

Les deux accusés syriens jugés depuis avril à Coblence étaient en poste au sein de cette division. Selon Mazen Darwish, la responsabilité des exactions qui y ont été commises remonte au sommet de l’Etat syrien.

