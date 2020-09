Gouvernement libanais: les négociations de la dernière chance

Le Premier ministre libanais désigné Moustapha Adib doit se rendre à la présidence ce jeudi pour remettre la composition de son gouvernement ou sa démission. Dalati Nohra via AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

D’intenses négociations se déroulent à Beyrouth pour tenter de former un gouvernement. Les prochaines heures seront cruciales avec la fin du délai de 24h supplémentaires convenu entre les partis libanais et la France, pleinement engagée dans la recherche d’une solution à la crise politique et économique au Liban.