Le Liban, nouvelle terre de départ pour les migrants

Le drapeau libanais flotte sur le site dévasté par la double explosion sur le port de Beyrouth (image d'illustration). REUTERS/Hannah McKay

Texte par : Paul Khalifeh Suivre 3 mn

Depuis octobre dernier, le Liban est confronté à la pire crise économique et financière de son histoire. La situation s’est considérablement aggravée depuis la double explosion au port de Beyrouth, le 4 août, qui a fait 192 morts, plus de 6 500 blessés, et détruit une partie de la capitale. Face à la situation, de plus en plus de Libanais se tournent vers l'immigration.