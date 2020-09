Le Premier ministre libanais gagne un nouveau délai pour former un gouvernement

Le Premier ministre libanais désigné Moustapha Adib peine à former un gouvernement. Il s’est vu accordé jusqu’à dimanche après avoir rencontré le président Michel Aoun, jeudi 17 septembre. Les négociations se heurtent toujours aux exigences des partis chiites.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Le délai de 15 jours convenu le 1er septembre entre Emmanuel Macron et les partis libanais pour former un « gouvernement de mission » est dépassé, et Moustapha Adib est conscient qu’il n’a pas le luxe du temps. Mais les responsables français chargés du dossier libanais connaissent les difficultés rencontrées par le Premier ministre désigné et l’ont encouragé, avec le président Michel Aoun, à poursuivre ses efforts.

Des discussions avec le Hezbollah qui n’avancent pas

Moustapha Adib a rencontré jeudi les négociateurs du Hezbollah et du mouvement Amal, avec qui il a examiné les moyens de surmonter les obstacles qui retardent la naissance du gouvernement. Cette rencontre constitue un pas en avant, car les deux partis chiites reprochaient au Premier ministre désigné de former le gouvernement en consultant uniquement son propre camp politique sunnite.

Mais les chiites campent sur leurs positions. Le bloc parlementaire du Hezbollah l’a encore martelé jeudi : la communauté exige de nommer ses ministres et insiste pour conserver le ministère des Finances.

Moustapha Adib veut donc donner une chance aux négociations en espérant pouvoir « compter sur la coopération de toutes les parties ». Dans le même temps, il a assuré qu’il ne souhaitait pas dévier de sa mission, qui consiste à former un gouvernement de spécialistes, indépendants et efficaces. Toute approche différente est incompatible avec la mission qui lui été confiée, a-t-il toutefois souligné.

