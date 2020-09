Diplomatie: la crise libanaise s'invite à l'ONU

La 75ème Assemblée générale des Nations unies se veut très spéciale, en pleine pandémie de coronavirus. Mais en dépit d'une configuration inédite, ce rassemblement diplomatique reste l'occasion d'évoquer des dossiers brûlants. Mercredi 23 septembre, il a été question du Liban, pays dont le naufrage économique préoccupe la communauté internationale.

Via une visioconférence, mise en place pour éviter les rassemblements et limiter la propagation du nouveau coronavirus, Michel Aoun a pris la parole, mercredi 23 septembre, lors de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est en chef d'un Liban au bord du gouffre qu'il s'est exprimé : « Le Liban se débat dans une crise sans précédent : une accumulation d'erreurs de gestion, une grave récession économique et financière, le Covid-19 et ses répercussions, et enfin l'explosion du port de Beyrouth qui l'a frappé au coeur. »

Au coeur des tensions régionales

Dans ce contexte, le Liban ne parvient toujours pas à nommer son nouveau gouvernement. Et sans gouvernement, pas de réforme. « Il faut des pressions fortes et convergentes pour que les responsables libanais respectent leurs engagements », a prévenu le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, lors d'une vision-conférence en marge de l'Assemblée générale.

Mais le Liban est aussi au coeur des tensions régionales. Pour le Roi Salman d'Arabie saoudite, c'est l'Iran et son allié, le Hezbollah, qui sont à l'origine de tous les maux du Liban : « C’est une conséquence de l'hégémonie du Hezbollah, une organisation terroriste affiliée à l’Iran, qui exerce son contrôle sur le Liban par la force des armes. Ce qui a paralysé les institutions de l’État. Cette organisation terroriste doit être désarmée. » C'est l'attribution de porte-feuilles ministériels revendiqués par le Hezbollah et ses alliés qui bloque toujours la formation du gouvernement au Liban.

