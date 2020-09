Territoires palestiniens: le Fatah et le Hamas annoncent des élections dans les six mois

Des élections palestiniennes auront lieu d'ici six mois. C'est ce qu'ont annoncé, mercredi 23 septembre, les deux principales factions palestiniennes : le Fatah du président Mahmoud Abbas, et le Hamas islamiste qui contrôle la Bande de Gaza. Ce n'est pas la première fois qu'une telle annonce est faite, mais sans effet jusqu'à présent.

Les frères ennemis palestiniens peuvent-ils organiser ensemble des élections, et ainsi mettre fin à leurs divisions politique et territoriale ? Dans les territoires palestiniens occupés, le dernier scrutin présidentiel date de 2005. Il fut alors remporté par Mahmoud Abbas. L'année suivante, ce sont les islamistes du Hamas qui gagnaient les élections législatives. Survint alors la fracture, lorsque le Hamas prit le contrôle de la Bande de Gaza, en juin 2007.

Un accord ficelé en Turquie

Depuis, les deux factions ont maintes fois annoncé leur réconciliation, mais elle ne s'est jamais concrétisée. Cette semaine, des discussions Fatah-Hamas ont eu lieu en Turquie. Les deux partis palestiniens assurent que leurs électeurs vont se rendre aux urnes d'ici six mois. Outre des élections législatives et présidentielle, les dirigeants politiques palestiniens affirment que des élections auront lieu également pour le Conseil central de l'OLP (Organisation de la libération de la Palestine).

Cette annonce intervient dans un contexte particulier, puisque le mouvement national palestinien vient de subir un revers historique avec la normalisation des relations entre Israël et deux monarchies du Golfe : les Émirats arabes unis et Bahreïn. Un geste qui isole et affaiblit encore la cause palestinienne.

