Coronavirus: un confinement renforcé entre en vigueur en Israël

Un confinement durci est entré en vigueur vendredi à 14h en Israël, en pleine période de Kippour, la plus sacrée des fêtes juives. La Knesset n'a cependant pas donné son feu vert à un amendement de la loi qui aurait permis de limiter les manifestations pendant cette période. Le Premier ministre Netanyahu veut maintenant tenter d'arriver à ce résultat en utilisant des décrets d'urgence.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

« Bibi Ciao », chante un groupe de manifestants face à la résidence du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu. Pendant au moins 16 jours, le confinement va être renforcé. Des restrictions ont été prises notamment pour les prières, mais la coalition gouvernementale n’a pas réussi à tomber d'accord à ce stade sur une limitation des manifestations. « Je vis dans ce quartier et nous souffrons depuis des mois. Surtout le jour du shabbat. Il faut limiter ces manifestations. Surtout pendant cette période de confinement. Et aussi pour les policiers, les pauvres. Ils travaillent très dur », explique l'acteur et cinéaste Emanuel Rund, qui ne cache pas sa déception.

Dès ce soir et comme toutes les semaines des convois de manifestants vont défiler dans les petites rues de Rechavia un des quartiers habituellement les plus paisibles de Jérusalem. Rien ne nous arrêtera, proclame le général à la retraite Amir Haskel, un des organisateurs du mouvement anti-Netanyahu. « Je suis optimiste. Cela ne va pas nous briser. La situation est telle que même s’il y a maintenant une pause de deux semaines, nous attendrons et nous continuerons ensuite jusqu’à son départ », affirme l'ancien militaire.

« Le confinement renforcé est là pour arrêter la propagation du virus, et non pas pour empêcher les manifestations », a rappelé de son côté Benny Gantz, le Premier ministre suppléant.

