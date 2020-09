Covid-19: Hassan Rohani annonce de nouvelles mesures de confinement en Iran

Le président iranien Hassan Rohani a annoncé de nouvelles mesures de confinement pour endiguer l'augmentation rapide de contamination.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Hassan Rohani a demandé que des mesures soient prises contre les personnes qui ne portent pas de masque.

De même, il a autorisé les gouverneurs à prendre des mesures de confinement dans certaines régions où la situation est devenue critique. C'est le cas notamment des provinces de Qom, Téhéran et Ispahan.

Enfin, il a annoncé que les cérémonies religieuses étaient interdites à travers le pays pour le quarantième jour de l'anniversaire de la mort de l'imam Hussein, troisième successeur du prophète vénéré par les musulmans chiites.

Le nombre des personnes contaminées a fortement augmenté ces derniers jours. Les autorités lancent les mises en garde à la population alors que le nombre des décès a dépassé les 25 000 personnes.

La capitale iranienne est particulièrement touchée puisque que plus de 60% des hospitalisation des malades atteints par le Covid-19 sont à Téhéran.

L'Iran est le pays le plus touché par la pandémie au Proche-Orient et le non-respect de distanciation et du port du masque par la population aggrave la situation.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne