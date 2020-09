Liban: combats entre forces de sécurité et groupes islamistes extrémistes au nord du pays

Un membre des forces de sécurité libanaises (photo d'illustration). ANWAR AMRO / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

De violents combats ont opposé ce samedi 26 septembre les forces de sécurité libanaises et des groupes islamistes extrémistes au nord du Liban, non loin de la frontière avec la Syrie. Les affrontements ont fait des morts et des blessés dans les rangs des groupes armés.

De notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh Les combats ont éclaté lors d'une descente de police dans un village du nord du Liban, dans le cadre d'une vaste opération de recherche de membres de cellules islamistes soupçonnées de préparer des attentats. Les suspects, une quinzaine, ont opposé une forte résistance, utilisant des armes automatiques et des grenades. Les forces de sécurité ont riposté au lance-roquettes. Les explosions étaient entendues dans une grande partie du nord du pays. Regain d'activité des cellules islamistes Trois régiments des commandos d'élite de l'armée libanaise ont été envoyés en renfort pour prêter main forte aux unités d'intervention rapide de la police déjà sur place. Ces combats montrent le regain d'activité de cellules d'obédience islamistes, à la faveur du chaos qui règne au Liban, frappé par une grave crise économique et politique depuis des mois. Le 14 septembre, quatre militaires avaient été tués lors d'une opération de l'armée, toujours au nord du Liban, au domicile d'un jihadiste, Khaled el-Tellaoui, qui avait été abattu le jour-même. Ce même extrémiste était impliqué dans le meurtre, le 22 août, de trois personnes, dont deux policiers municipaux, dans un village du Nord.