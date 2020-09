Reportage

Israël: Yom Kippour confiné et morose à Tel Aviv

Tel Aviv, le 27 septembre 2020. REUTERS/Corinna Kern

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Les juifs du monde entier célèbrent Yom Kippour ce lundi 28 juin. C’est la fête la plus importante du judaïsme : une journée de jeûne et de prières pour les croyants. En Israël, chaque année, le pays s’arrête à cette occasion. Les transports en commun cessent, l’aéroport est fermé et les déplacements en voiture se font rares. Piétons et cyclistes envahissent alors les routes. Mais cette année, alors que le pays est confronté à une explosion de cas de coronavirus, la fête est peu gâchée même si les règles de confinement ne sont pas strictement appliquées.