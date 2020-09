Koweït: après la mort de l'émir, quid de la politique régionale de l’émirat?

Le Premier ministre irakien Haider al-Abadi, l'émir du Koweït Sabah al-Ahmad al-Sabah et le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, lors d'une conférence internationale pour la reconstruction de l'Irak à Koweit City (image d'illustration).

L’émir du Koweït Sabah al-Ahmad al-Sabah est mort ce 29 septembre à 91 ans. Il régnait depuis 2006 mais avait auparavant été ministre des Affaires étrangères du Koweït pendant des décennies, notamment à l'époque de l'invasion de l'émirat par l'Irak de Saddam Hussein en 1990. Le demi-frère de l'émir Nawaf al-Ahmad al-Sabah va lui succéder. Mais au-delà de cette succession se pose la question du positionnement du Koweït dans une région en pleine évolution.

Publicité Lire la suite

Ces dernières années, le Koweït a multiplié les efforts de médiation dans les crises qui ont secoué sa région. Médiation au Yémen, et depuis 2017 d'innombrables navettes diplomatique koweitiennes entre le Qatar et ses voisins pour tenter sans succès de guérir la fracture inédite survenue au sein du Conseil de coopération du Golfe lorsque l'Arabie saoudite, les Emirats Arabes Unis et Bahreïn (appuyés par l'Egypte) ont brutalement coupé les ponts avec le Qatar.

Après la mort de l'émir se pose la question de la politique régionale du Koweït. Va-t-il poursuivre ses efforts de médiation ? Et va-t-il camper sur sa ligne ferme de refus de toute normalisation avec Israël ?

Cette succession au Koweït intervient alors que les monarchies pétrolières sont en plein bouleversement : les Emirats Arabes Unis et Bahreïn viennent de nouer des relations diplomatiques avec l'Etat hébreu.

Emmenés par les princes héritiers saoudien Mohammed ben Salman et émirien Mohammed ben Zayed, les pays du Golfe intensifient leur bras de fer avec l'Iran, avec lequel le Koweït a jusque-là préféré entretenir une relation apaisée.

► À lire aussi : L'émir du Koweït Sabah al-Ahmad al-Sabah est mort

♦ La fin d'une ère

Avec notre correspondant à Dubaï, Nicolas Keraudren

Son décès, après plusieurs semaines d‘inquiétudes sur son état de santé, marque la fin d‘une ère, comme le souligne Bader al-Saif, professeur adjoint d‘histoire à l‘Université du Koweït. « L‘émir cheikh Sabah est l‘un des architectes du Koweït moderne. Il a servi le pays comme ministre des Affaires étrangères pendant plus de 40 ans et il a garanti le système politique après la libération du pays de l‘Irak ».

Sa succession ne devrait pas pour autant bouleverser la diplomatie de la monarchie, selon Bader al-Saif : « Le Koweït n‘est pas un pays où un changement drastique de la politique étrangère peut être opéré car il s‘agit d‘une monarchie constitutionnelle dotée d‘un Parlement. En ce sens, je pense que le pays n‘évoluera pas sur sa politique résolument pro-palestinienne. Il sera le « dernier pays à normaliser ses relations avec Israël ». Ceci reflète d‘ailleurs la volonté de la population. »

En revanche, l‘expert s‘attend à différents changements sur le plan domestique : « Je pense qu‘il y aura un changement au niveau national car le nouvel émir a été auparavant le ministre de l‘Intérieur ainsi que celui de la Défense avant de devenir le prince héritier en 2006. Ce sera aussi une période de réconciliation ».

Au Koweït, des élections législatives sont attendues au mois de novembre.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne