Le coronavirus se propage dans les prisons libanaises

Des proches de détenus de la prison de Roumié manifestent devant le ministère de la Justice à Beyrouth le 14 septembre 2020. ANWAR AMRO / AFP

Texte par : Paul Khalifeh Suivre 4 mn

Après avoir réussi à contenir la progression du Covid-19, le Liban est désormais frappé de plein fouet par la pandémie. La propagation du virus s’est accélérée à une vitesse exponentielle après les grands rassemblements, les manifestations et les funérailles qui ont suivi la double explosion au port de Beyrouth, le 4 août. Aujourd’hui, le pays compte plus de 37 000 contaminations et 351 décès pour une population de 5 millions d’habitants.