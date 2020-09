Les Syriens des zones rebelles contre le déploiement turc en Azerbaïdjan

Des tanks azéris pris pour cible par l'armée arménienne au Nagorny Karabakh le 27 septembre 2020. Armenian Defense Ministry via AP

Texte par : Sami Boukhelifa Suivre 2 mn

L’armée turque est déployée sur six fronts distincts : deux en Syrie, un en Irak, un en Méditerranée, un en Libye et désormais aux côtés de l’Azerbaïdjan en conflit avec son voisin arménien. Pour mener toutes ces guerres Ankara fait parfois appel à des supplétifs syriens comme en Libye, et désormais dans le Caucase également. Mais ce dernier déploiement ne passe pas. La population syrienne des zones rebelles le juge inacceptable, principalement pour des raisons d’ordre idéologiques.