Covid-19: en Israël, les nouvelles restrictions entraînent la démission d'un ministre

Le ministre israélien du Tourisme Asaf Zamir a présenté sa démission du gouvernement ce vendredi 2 octobre. Cet élu du parti centriste Bleu-Blanc s'est opposé aux dernières mesures de confinement. Et son départ du gouvernement ravive les tensions entre les deux principales formations qui composent la coalition.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Guilhem Delteil

« Après quatre mois et demi en tant que membre de ce gouvernement, j'ai le regret de dire que la crise du coronavirus, et ses terribles conséquences, sont, au mieux, en deuxième position dans la liste des priorités du Premier ministre », écrit Asaf Zamir sur Facebook. Pour le désormais ex-ministre du Tourisme, ce sont « des considérations personnelles et juridiques » qui passent en premier. L'élu a notamment voté contre les restrictions imposées cette semaine au droit de manifester.

Quelques minutes plus tard, le chef de son parti, Benny Gantz, a assuré qu'il n'était pas question pour lui de démissionner mais il a dit comprendre la décision d'Asaf Zamir. « Ce n'est pas le gouvernement que nous espérions », concède-t-il dans un communiqué. Sans le nommer, il attaque lui aussi Benyamin Netanyahu, dénonçant l'absence « de dirigeant montrant l'exemple » et un chaos gouvernemental.

En réponse, le Likoud de Benyamin Netanyahu a accusé Bleu-Blanc d'« agir contre le gouvernement » dont la formation fait partie. « Il est temps qu'ils décident s'ils combattent la maladie ou s'ils combattent le gouvernement ». Quatre mois et demi après avoir signé un accord, les deux formations rivales ne cessent de s'invectiver et de se déchirer sur la place publique.

► À lire aussi : Coronavirus: Israël impose de nouvelles restrictions, mais revues à la baisse

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne