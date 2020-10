Liban: 111 villes et villages bouclés pour tenter de freiner le Covid-19

Pour tenter de freiner la progression de l'épidémie de coronavirus, les autorités libanaises ont adopté le bouclage localisé.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

À partir de dimanche 4 octobre, et jusqu’au lundi 12 octobre, 111 villes et villages situés dans différentes régions libanaises seront totalement bouclés. Les habitants sont appelés à rester chez eux, et personne n’est autorisé à entrer dans ces localités. Les rassemblements sociaux seront interdits et les commerces seront fermés, à l’exception de ceux du secteur de la santé et des boulangeries. L’approvisionnement en produits alimentaires se fera par livraison à domicile.

Avec 1 300 contaminations et 12 décès enregistrés en 24 heures, le nouveau coronavirus poursuit sa progression au Liban. On compte désormais 45 000 personnes infectées et 398 morts dans le pays, pour une population de 5 millions d'habitants. Le secteur hospitalier, déjà très affecté par la crise économique et par la double explosion du 4 août, montre des signes d'effondrement.

Les autorités comptent sur les citoyens et leur sens des responsabilités

L’objectif de ces mesures extrêmes est de freiner la progression du virus à l’échelle nationale, en isolant les foyers de contamination pendant une semaine. Cette démarche est toutefois la cible de nombreuses critiques. Des experts doutent de la pertinence des lieux voués au confinement, alors que les principaux foyers de contamination, comme Beyrouth ou Tripoli, au Nord Liban, ne sont pas concernés. De plus, l’État ne se donne pas les moyens pour réussir ce plan, dont la mise en œuvre est confiée aux pouvoirs locaux. Les routes menant aux localités visées resteront ouvertes et praticables.

Les autorités comptent donc sur le sens des responsabilités et la coopération des citoyens. Mais les Libanais ne font plus preuve de la moindre discipline depuis des mois dans la lutte contre la progression de la maladie. Et les habitants de la plupart des localités concernées ont rejeté les mesures extrêmes, qu’ils estiment sévères et injustifiées.

