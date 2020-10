Des milliers d'Israéliens défilent contre les restrictions au droit de manifester

Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé un peu partout en Israël ce samedi 3 octobre. En cette période de reconfinement, une nouvelle loi n'autorise les manifestations que dans un périmètre d'un kilomètre autour du domicile, et par groupes de 20 personnes au maximum.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

« Netanyahu tu es viré, rentre chez toi », scandent les manifestants. Ils sont quelques centaines à proximité de la résidence officielle du chef du gouvernement israélien, rue Balfour à Jérusalem. Ils sont plus ou moins espacés et porteurs de masques, comme l’exigent les nouvelles règles sanitaires, en cette période de pandémie de Covid-19 et de reconfinement.

« La situation est exagérée »

Alors que la ville accueillaient jusque là les plus grandes manifestations, l'ambiance est plus calme ce samedi. Curieusement, et contrairement aux semaines précédentes, la police brille par son absence. Nora, une manifestante, livre ses explications : « J’habite par ici, à 300 mètres de la résidence du Premier ministre. Nous sommes voisins. Nous avons organisé un groupe WhatsApp du quartier. Et ce sont ces gens qui sont venus manifester ce soir. Des citoyens inquiets, pour lesquels il est important de faire entendre leur voix. »

En tout, on a dénombré une centaine de manifestations un peu partout dans le pays. Pour Idan, il faut lutter contre les nouvelles directives qui limitent les rassemblements : « Je suis pour le respect des lois. Mais je crois que la situation est exagérée. Les choses doivent changer. Les lois qui limitent les manifestations sont des lois qui portent atteinte à la démocratie. »

À Tel Aviv, le maire de la ville, Ron Huldai, s'est joint aux manifestants. La police a fait usage de la force pour disperser le rassemblement et des dizaines de manifestants ont été arrêtés.

