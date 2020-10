Israël: les juifs ultra-orthodoxes face au coronavirus

Prière dans la rue dans un quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem, le 1er octobre 2020. MENAHEM KAHANA / AFP

Texte par : Guilhem Delteil Suivre 4 mn

Depuis près d’un mois désormais, Israël est le pays au monde qui a le plus de nouveaux cas de coronavirus par habitant. La contagion y est rapide et le nouveau confinement, entamé il y a deux semaines et demie, n’y fait rien pour l’instant. Comme lors de la première vague en mars-avril, deux communautés sont particulièrement touchées : les Arabes israéliens d’une part, mais plus encore les juifs ultra-orthodoxes.