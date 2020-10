Pour l'Iran, le Haut-Karabakh appartient à l'Azerbaïdjan

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, à Téhéran, le 22 mai 2020. KHAMENEI.IR / AFP

Voisin de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, l'Iran avait appelé les deux parties à la retenue mais deux hauts responsables iraniens viennent de prendre fait et cause pour l'Azerbaïdjan en affirmant que l'Arménie devait quitter les territoires occupés qui appartiennent à l'Azerbaïdjan.