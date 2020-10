Covid-19: en Iran, le gouvernement annonce de nouvelles restrictions

Face à la forte hausse du nombre des contaminations et des morts, le gouvernement iranien a annoncé de nouvelles restrictions, notamment la fermeture des cafés et des centres sportifs mais aussi le port obligatoire du masque à Téhéran à partir de samedi.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

« Nous n'avons pas d'autres choix que de durcir les restrictions », a affirmé le président iranien, qui a annoncé le port obligatoire du masque à partir de samedi.

Mais pour Leyla, une Iranienne d'une cinquantaine d'années, cette mesure est tardive et peu respectée : « Autour de moi, beaucoup de personnes sont atteinte. Cette loi est tardive et il n'y a pas de garantie d'application. Dans les informations, on annonce que Téhéran est fermé pendant une semaine, mais ce n'est pas la réalité, Téhéran vit comme avant avec son trafic habituel, les cafés et les restaurants sont ouverts, les centres sportifs sont ouverts. »

Au cours des dix prochains jours, il y a deux long week-end avec les voyageurs qui prennent la route. Pour Hassan, un retraité d'une soixantaine d'année, c'est un danger supplémentaire : « L'autre problème est les congés à venir, les gens vont commencer à voyager et propager le virus d'un point à un autre et développer le phénomène de l'épidémie. »

Malgré les mises en garde, le gouvernement n'a pas réussi à appliquer des restrictions importantes. Ce qui explique sans doute cette troisième vague de l'épidémie.

