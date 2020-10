Les Arméniens du Liban soutiennent le Haut-Karabakh

Au Liban, pays qui compte le plus grand nombre d’Arméniens au Moyen-Orient, des centaines de membres de cette communauté ont manifesté vendredi 9 octobre pour exprimer leur soutien à la région séparatiste du Haut-Karabakh, attaquée par l’armée azerbaïdjanaise depuis le 27 septembre.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Le rassemblement de soutien au Haut-Karabakh a été organisé vendredi 9 octobre à Bourj Hammoud, une proche banlieue de Beyrouth à majorité arménienne, à l’initiative du Tachnag, le plus grand parti de cette communauté au Liban et dans la diaspora. Des centaines de femmes et d’hommes de tout âge ont brandi des drapeaux du Liban et de l’enclave séparatiste et ont scandé des slogans, favorables au combat des Arméniens et hostiles à l’Azerbaïdjan, ainsi qu'à son principal soutien, la Turquie.

Des dizaines de volontaires libanais ont rallié le front

Le secrétaire général du Tachnag a qualifié la lutte des Arméniens du Haut-Karabakh de « guerre existentielle ». Hagop Pakradounian, qui est également député au Parlement libanais, a affirmé que les partis arméniens du Liban n'avaient pas l'intention d'envoyer des volontaires au Haut-Karabakh. Il a cependant confirmé le départ de jeunes de leur propre initiative pour défendre l’enclave séparatiste.

Des dizaines de volontaires libanais ont, en effet, rejoint le front du Caucase dès les premiers jours des combats. Certains ont posté des photos sur les réseaux sociaux. Les Arméniens du Liban, installés depuis le début du XXème siècle, comptaient avant la guerre civile de 1975 à 1990 quelque 250 000 personnes. Aujourd’hui, leur nombre serait de 150 000. Ils disposent de 6 des 128 sièges des députés du Parlement.

