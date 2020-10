Israël: les incidents continuent d'émailler les manifestations anti-Netanyahu

Comme toutes les semaines, de nouvelles manifestations contre le Premier ministre Netanyahu ont lieu en Israël. Cette fois encore, par endroits, elles ont donné lieu à des heurts avec les forces de l'ordre.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

« Révolution, révolution », scandent les manifestants face à la résidence du Premier ministre Benyamin Netanyahu à Jérusalem. La police de son côté prévient qu’elle va vérifier que les manifestants habitent bien à moins d’un kilomètre du rassemblement comme le stipulent les nouvelles règles.

Ils sont quelques centaines seulement à cet endroit qui a connu des manifestations beaucoup plus importantes. Mais ailleurs dans le pays, aux carrefours et sur les ponts, ils se comptent en tout par dizaines de milliers.

Betty Eppel, originaire de France et rescapée de la Shoah, ne cache pas son inquiétude face à la situation. « Ce n'est plus un pays libre, c'est une dictature, affirme-t-elle. Les jeunes se posent des questions et je sens que beaucoup vont quitter le pays. J'ai très peur et je crois qu'il faut en finir avec Netanyahu ».

Cette semaine encore, on signale des affrontements entre policiers et manifestants à Tel Aviv et une dizaine d’arrestations. À Jérusalem, des manifestants affirment avoir été agressés par des militants de droite. Des incidents qui se reproduisent régulièrement depuis plusieurs semaines.

