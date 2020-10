Le Liban et la Syrie ravagés par d'immenses feux de forêt

Une image aérienne d'un feu de forêt dans le district de Baabda au Liban le 9 octobre 2020. AP Photo

Des milliers d’hectares de forêts et d’espaces verts sont partis en fumée au Liban et en Syrie en raison de dizaines d’incendies que les pompiers et les services compétents peinent à maîtriser.