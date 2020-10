Irak: plusieurs groupes armés suspendent leurs attaques contre les forces américaines

Plusieurs groupes armés irakiens soutenus par l'Iran ont annoncé suspendre leurs attaques contre les forces américaines, à condition que le gouvernement irakien présente un calendrier pour leur retrait. Depuis un an, le gouvernement américain accuse ces groupes d'être derrière des dizaines d'attaques à la roquette contre leurs intérêts dans le pays.

Avec notre correspondante à Bagdad, Lucile Wassermann

« Les factions armées ont présenté un cessez-le-feu sous conditions », a affirmé un porte-parole de Kataëb Hezbollah, l'un des groupes armés pro-Téhéran les plus puissants en Irak. Il assure que les attaques menées régulièrement contre les intérêts américains dans le pays ne se reproduiront plus si toutes les troupes américaines quittent l'Irak. Il n'a pas fixé de date butoir, mais a menacé les États-Unis d'attaques beaucoup plus violentes s'ils insistaient pour rester sur le territoire.

Ces annonces interviennent alors que le mois dernier, Washington menaçait Bagdad de fermer son ambassade si le gouvernement irakien ne redoublait pas d'efforts pour faire cesser ces attaques. La tension était alors montée d'un cran en Irak, qui risque depuis le début d'année de devenir le théâtre d'affrontements entre les États-Unis et l'Iran.

Bagdad et Washington ont acté d'un « retrait progressif » des troupes en juin dernier, et un tiers du contingent a déjà quitté le territoire en septembre. Mais aujourd'hui, 3 000 militaires américain sont toujours basés en Irak. Trois mille de trop, selon ces groupes armés irakiens, qui exigent un plan précis pour leur retrait total.

