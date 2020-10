Liban: une rentrée scolaire à géométrie variable dans un pays partiellement confiné

Confronté depuis des semaines à un spectaculaire rebond de la pandémie de coronavirus, le Liban a décidé de durcir les mesures de prévention en bouclant des dizaines de localités. La démarche a provoqué une grande confusion car elle entre en vigueur le jour de la rentrée scolaire, après sept mois de fermeture des écoles.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

À partir de ce lundi 12 octobre, 170 villes et villages situés dans différentes régions libanaises seront totalement bouclées pour tenter de freiner la progression de la pandémie de coronavirus. Avec plus d’un millier de contaminations par jour, le pays compte plus de 53 000 cas et 460 décès, pour une population de 5 millions d’habitants.

Parmi les localités touchées par les mesures décrétées, 80 sont déjà bouclées depuis une semaine. Tous les rassemblements sont interdits, les commerces fermés, à l’exception des pharmacies et des boulangeries, et les habitants invités à rester chez eux.

Mais ces mesures, dont la mise en œuvre est confiée aux autorités locales, sont très inégalement respectées. De nombreux maires et élus locaux ont dénoncé cette décision basée, selon eux, sur des données imprécises quant au nombre de personnes infectées dans leurs localités.

Le durcissement de la lutte contre la propagation du coronavirus a provoqué une grande confusion dans le pays, d’autant qu’il coïncide avec la rentrée scolaire ce lundi. Le ministère de l’Éducation a dû publier un communiqué pour préciser que les écoles situées dans les régions concernées par le bouclage n’ouvriront pas leurs portes. Il s’agira donc d’une rentrée à deux vitesses dans un Liban partiellement confiné.

