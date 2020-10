Israël: feu vert du gouvernement à l'arrivée de 2000 juifs en provenance d'Éthiopie

Le Conseil des ministres a adopté, lundi 12 octobre, une proposition faite par Benyamin Netanyahu autorisant l'arrivée dans le pays de 2 000 juifs éthiopiens supplémentaires. Mais au sein de la communauté des Israéliens d’origine éthiopienne, la mesure est critiquée : une lettre signée par d’anciens soldats et des officiers demande la venue de tous les juifs d’Ethiopie, soit plusieurs milliers d’autres personnes.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Guilhem Delteil

En 2015, le gouvernement israélien avait adopté un plan pour faire venir en Israël tous les juifs d’Éthiopie. Mais le projet s’était heurté, dans un premier temps, à des restrictions budgétaires. Et ces derniers mois, la crise du coronavirus a interrompu l’arrivée des juifs d’Éthiopie en Israël.

Ce nouveau plan vise à faire venir, « immédiatement » selon les mots de Benyamin Netanyahu, 2 000 juifs éthiopiens qui devront subir un test de dépistage du Covid-19 et passer par une phase de quarantaine à leur arrivée dans le pays. Selon la ministre de l’Immigration et de l’Intégration, la première ministre d’origine éthiopienne de l’histoire du pays, le gouvernement a débloqué une enveloppe de plus de 90 millions d’euros pour la réalisation de ce projet.

Mais dans une lettre adressée au Premier ministre, un groupe de 50 Israéliens d’origine éthiopienne, ayant tous servi ou servant dans l’armée israélienne, dénonce un renoncement de Benyamin Netanyahu et une inégalité de traitement. « Il est inimaginable que l’immigration [juive] du monde entier se poursuive alors que l’immigration de juifs éthiopiens ne rencontre que quotas et limites » écrivent-ils. 8 000 ou 9 000 juifs éthiopiens attendraient actuellement de pouvoir venir en Israël.

