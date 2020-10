Irak: un éventuel retrait des troupes américaines préoccupe les Européens

Soldats américains à Kirkouk, dans le nord de l'Irak, le 29 mars 2020. AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Les milices pro-Iran ont annoncé un « cessez-le-feu », mettant un terme aux attaques contre les missions étrangères, en particulier américaines, à une seule condition : que le gouvernement irakien établisse rapidement un calendrier pour le retrait total des troupes américaines dans le pays. Depuis plus d'un an, une cinquantaine d'attaques ont visé des intérêts américains dans le pays, menaçant de faire basculer la région dans une crise diplomatique, sinon militaire. Et plus récemment, d'autres missions étrangères ont également été visées, à l'instar d'un convoi diplomatique britannique. L’ambassadeur du Royaume-Uni à Bagdad est revenu sur la situation sécuritaire du pays lors d’un entretien à RFI.

Publicité Lire la suite Avec notre correspondante à Bagdad, Lucie Wassermann Cela fait un an que Stephen Hickey occupe le poste d'ambassadeur britannique à Bagdad. Une année, au cours de laquelle les milices pro-Iran ont régulièrement visé des intérêts américains, puis plus récemment d'autres missions étrangères. Aujourd'hui, la stabilité de la région tient en grande partie à l'arrêt de ces attaques explique-t-il, assis dans la cours de l'ambassade du Royaume Uni. « La clé pour empêcher une escalade militaire ici est d'arrêter ces attaques à la roquette, et celles avec des engins explosifs improvisés. Nous tous, au sein de la communauté internationale, travaillons pour un retour au calme. » Face à ces attaques, Washington a menacé Bagdad de fermer son ambassade, et de rappeler son contingent militaire. Une situation préoccupante pour les pays européens selon lui. « Les États-Unis sont le plus grand acteur au sein de la coalition. Ils fournissent un grand soutien à l'Irak, mais ils fournissent également un soutien logistique important aux autres membres de la coalition, dont beaucoup sont des pays européens. Je pense que chacun de nous, qu'il s'agisse du Royaume-Uni, de la France ou de l'Allemagne, va devoir réfléchir aux implications si l'armée américaine partait. » Face à cette situation, l'ambassadeur britannique appelle à un plein soutien du gouvernement irakien. « Je pense que nous sommes à un moment vraiment charnière pour l'Irak et que le gouvernement doit prendre des mesures supplémentaires. Je suis sûr qu'il le fera, mais la communauté internationale et les pays voisins doivent lui apporter son plein soutien. » Un gouvernement irakien aujourd'hui sous pression, à l'heure où les milices l'appellent à publier un calendrier pour le retrait total et définitif des troupes américaines en Irak.