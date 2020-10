Israël: un Palestinien en grève de la faim dans un état critique

Accusé d'entretenir des liens avec le Jihad islamique, un groupe armé palestinien, Maher el-Akhras, 49 ans, a été arrêté en juillet près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. REUTERS

C'est un sujet de contentieux régulier entre Israël et les Palestiniens: un détenu palestinien est en grève de la faim pour protester contre sa détention administrative. Ce régime permet à Israël d'incarcérer des Palestiniens sans les mettre formellement en examen. Après plus de 80 jours de grève de la faim, Maher el-Akhras est désormais dans un état critique et plusieurs ONG estiment que sa mort pourrait être imminente.