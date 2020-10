Cisjordanie: plusieurs pays européens déplorent de nouvelles constructions israéliennes

L'approbation par Israël de la construction de nouveaux logements en Cisjordanie est « contre-productive » et « compromet » la reprise éventuelle d'un « dialogue », ont dénoncé vendredi dans une déclaration commune plusieurs pays européens.

« L'expansion des colonies viole le droit international et met encore plus en péril la viabilité d'une solution à deux États pour apporter une paix juste et durable dans le conflit israélo-palestinien », déplorent les ministères des Affaires étrangères allemand, français, britannique, espagnol et italien dans une déclaration commune.

Une mesure « contre-productive »

Les autorités israéliennes ont donné leur feu vert mercredi et jeudi à la construction de près de 5 000 logements, selon l'organisation israélienne anticolonisation « La Paix Maintenant ». « Nous sommes profondément préoccupés par la décision des autorités israéliennes de poursuivre la construction de plus de 4 900 unités de logement dans les colonies de Cisjordanie occupée », écrivent les diplomaties européennes dans leur déclaration commune.

« Dans le contexte des développements positifs des accords de normalisation entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn, il s'agit d'une mesure contre-productive », estiment les cinq pays européens.

Ces nouvelles constructions « compromettent également les efforts visant à mettre en place des mesures de confiance entre les parties en vue de la reprise du dialogue [...] Nous demandons donc l'arrêt immédiat de la construction de colonies, des expulsions forcées et de la démolition des structures palestiniennes à Jérusalem-Est et en Cisjordanie », continuent les cinq puissances européennes.

« Nous appelons les deux parties à ne pas prendre de mesures unilatérales, mais à reprendre un dialogue sérieux et des négociations directes sur toutes les questions relatives au statut final », concluent-elles.

12 000 nouveaux logements, un record

Israël a approuvé en 2020 plus de 12 000 nouveaux logements dans les colonies en Cisjordanie occupée, un chiffre record, selon « La Paix Maintenant ». Elle n'exclut pas que le nombre de logements approuvés en 2020 augmente encore d'ici la fin de l'année. Plus de 450 000 Israéliens vivent en Cisjordanie, territoire occupé par l'armée israélienne depuis 1967, où vivent également 2,8 millions de Palestiniens.

Ces autorisations ont mis fin à une période de huit mois de gel effectif de nouvelles constructions et sont survenues un mois après la signature à Washington d'accords normalisant les relations d'Israël avec les Émirats arabes unis et Bahreïn.

