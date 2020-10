Israël entame un deuxième déconfinement progressif

Israel commence à assouplir les restrictions alors que le taux d'infection au coronavirus diminue. REUTERS/Ammar Awad

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Première phase du second déconfinement en Israël. Depuis la matinée de ce 18 octobre, les crèches et les entreprises qui ne reçoivent pas de public peuvent, en principe, rouvrir leurs portes après 28 jours de fermeture. Les restrictions sur les déplacements sont également levées et les plages sont à nouveau ouvertes. Mais la réalité est differente et une grande place est laissée à l'improvisation.