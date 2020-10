Liban: la presse sceptique après le retour de Saad Harriri à la tête du gouvernement

Saad Hariri, à niouveau nommé Premier ministre du Liban, ici au palais présidentiel pour rencontrer le président Michel Aoun, le 22 octobre 2020 à Beyrouth. AP Photo/Hussein Malla

Saad Hariri doit entamer ce vendredi 23 octobre les consultations pour former un gouvernement, après sa nomination la veille comme Premier ministre. Il a dit vouloir former un cabinet de « spécialistes » pour une mission de six mois, dont l’objectif est de stopper l’effondrement financier au Liban. La presse semble douter ce vendredi de la formation rapide du gouvernement.